 عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعتين بسوهاج

عادت حركة القطارات لطبيعتها عقب توقفها لمدة ساعتين و5 دقائق بسبب عطل في قطار ركاب بمحطة سكك حديد الصوامعة مركز طهطا بسوهاج.

وأوضح بيان أمني صادر عن مديرية أمن سوهاج، أن اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة سكة حديد الصوامعة "محطة فرعية" بتعطل القطار رقم 723 ركاب "سوهاج – أسيوط" عقب وصوله المحطة، بالانتقال والفحص تبين تعطل القطار بسبب عطل ميكانيكي بالجرار، وضم مسؤولي هيئة السكة الحديد الإمداد، واستأنف القطار رحلته متجاوزا لمدة ساعتين و5 دقائق.

نتج عن ذلك تجاوز القطارات أرقام 983 مكيف "أسوان – القاهرة" لمدة 30 دقيقه، و777 مميز "سوهاج – القاهرة" لمدة 30 دقيقة، و935 VIP "الأقصر – الإسكندرية" لمدة 30 دقيقة، و722 ركاب "أسيوط – سوهاج" لمدة ساعة و20 دقيقة، 80 مميز "القاهرة – أسوان" لمدة 25 دقيقة، واتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارات ولحين استئناف رحلاتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1582 إداري المركز لسنة 2018 وجارٍ العرض على النيابة العامة.