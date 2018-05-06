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الوطن

اليوم.. قيادات جامعة العريش تجتمع مع الأمن لبحث عودة الدراسة

اليوم AM 09:09
كتب: محمد مقلد
اليوم.. قيادات جامعة العريش تجتمع مع الأمن لبحث عودة الدراسة

الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش

تعقد قيادات جامعة العريش، اليوم، اجتماعا موسعا مع القيادات الأمنية بمحافظة شمال سيناء، لبحث عودة الدرسة قريباً، حيث ينتج عن هذا الاجتماع تحت موعد عودة الدراسة والتجهيز للامتحانات، وإجراءات التأمين ونقل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

وكشف الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، في بيان منه، عن أن التصور الذي توصلت إليه قيادات الجامعة لاستئناف الدراسة بالجامعة، يتمثل في تنظيم معسكر يستمر لمدة شهرين يتم من خلاله التدريس للطلبة جميع المواد الدراسية المقررة، يعقبها أداء الامتحانات، وبذلك لا يكون هناك أي فاقد دراسي، ويحصل الطالب على حقوقه كاملة.

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