رئيس جامعة العريش: عودة الدراسة قرار سيادي أمني.. وجار التشاور فيه

قال الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، إن موضوع عودة الدراسة قيد التنسيق والمشاورات مع الأجهزة الرقابية والأمنية، موضحا أن هناك ارتباطا بين العملية سيناء 2018 وعودة الدراسة بجامعة العريش.

وأضاف النادي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح دريم"، أن القيادة السياسية والقوات المسلحة تحمل على عاتقها المشاورات بشأن عودة الدراسة بجميع كليات جامعة العريش، ولم يتخذ أي قرارات بهذا الصدد.

وتابع أنه جار التشاور الآن لعودة جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وجميع طلاب الجامعة، ولكن القرار يبقي في الأيدي الأمنية، ورؤية القيادة السياسية نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها شمال سيناء.