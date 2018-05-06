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الوطن

نمو المبيعات يرتفع بأرباح "الإسكندرية للأدوية" 60% في 9 أشهر

منذ 14 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
نمو المبيعات يرتفع بأرباح "الإسكندرية للأدوية" 60% في 9 أشهر

البورصة

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، ارتفاع أرباحها بنسبة 60% على أساس سنوي، نتيجة نمو المبيعات.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أنها حققت أرباحا بلغت 106.03 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 66.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 591.1 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 421.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 71.8 مليون جنيه 

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