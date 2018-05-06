أسامة كمال: الاحتياطي البترولي لمصر مقدر بـ58 تريليون متر مكعب

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الاحتياطي البترولي لمصر مقدر بـ58 تريليون متر مكعب، بخلاف 200 تريليون أعلنت عنهم شركة "إيني" في منطقة البحر المتوسط فقط، موضحًا أن الدولة بدأت بالفعل الاستفادة من حقل "ظهر" بداية من نوفمبر الماضي.

وأضاف كمال، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، أن مصر أصبحت تستغنى عن نسبة كبيرة من المواد البترولية المستوردة، حيث بدأت في المرحلة الثانية في حقل ظهر، بعد انتهاء المرحلة الأولى والافتتاح المبكر للحقل.

وأشار وزير البترول الأسبق إلى، أنه بنهاية العام الحالي سيتم طرح مناقصات جديدة للتنقيب عن البترول في المياه الإقليمية لمصر.