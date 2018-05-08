نائب مدير صندوق النقد: الاقتصاد المصري ينمو بنسبة أكبر من 5%

أشاد ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، بإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحًا أن الاقتصاد المصري ينمو بسرعة أكثر وبصورة أكبر من نسبة 5% التي كانت متوقعة له وهذا سيحدث فارقًا سيعيشه المواطنين قريبا.

وأضاف "ليبتون"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "أون إي"، أنه يجب الاستمرار في هذا التحرك للأمام حيث إن الإجراءات التي تسير بها الحكومة المصرية صنع حالة من الاستقرار الشديد، وصنع أيضا مصر جديدة واقتصاد قوى بإمكانه أن يصنع فرص عمل و يحقق مستويات معيشية جيدة.

وناشد النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، الشعب المصري بإعطاء الثقة في حكومتهم في خطوات الإصلاح الاقتصادي.