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الوطن

"الأرصاد": رياح "الخماسين" تضرب البلاد الخميس القادم

منذ 38 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
"الأرصاد": رياح "الخماسين" تضرب البلاد الخميس القادم

الأرصاد الجوية

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم طقس ربيعي جميل معتدل في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ونشاط الرياح مستمر على أغلب الأنحاء ومازال هناك فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية، مشيرًا إلى أن هذا الجو سنعيشه اليوم وغدا.

وأضاف "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية لها لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن بعد ظهر غد يوم الأربعاء سيبدأ الجنوب الغربي للبلاد نشاط للرياح وارتفاع لدرجة الحرارة، قد يصل لحد العاصفة، ويتقدم يوم الخميس ليعم جميع محافظات الجمهورية.

وتابع "عبد العال" أن الرياح التي ستضرب البلاد يوم الخميس هي رياح الخماسين، لافتا إلى أن اليوم نشاط الرياح غير مؤثر على الملاحة البحرية.

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