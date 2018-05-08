غدا.. مريم نعوم وهاني أسامة يشاركان في مؤتمر "القاهرة للإعلام"

تُشارك الكاتبة والسيناريست مريم نعوم والمنتج هاني أسامة، غدًا الأربعاء، من مايو، في ندوة بعنوان "الصحافة الأدبية"، التي تُقام ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة للإعلام، الذي ينظمه "منتدى المحررين المصريين"، بالقاعة الشرقية في حرم التحرير الجامعي التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة.

تناقش الندوة كيفية التركيز على القصص والموضوعات المعمقة، وتتطرق إلى كيفية الاستفادة من القصص الأدبية والصحافية وتقديمها في الأعمال الدرامية والسينمائية، وتقدم الندوة نظرة على الصحافة الأدبية وكيفية إعادة صياغة الروايات القديمة كي تنشر على المواقع، وتناقش أيضًا الفرص التجارية المحتملة في جميع قطاعات الإعلام خاصة في عصر "أمازون" و"جوجل" و"فيس بوك" وغيرها.

تبدأ فعاليات الندوة من الثانية ظهرًا وتستمر حتى الرابعة عصرًا، ويتحدث فيها كل من: الكاتبة والسيناريست مريم نعوم، والمنتج هاني أسامة، وطارق عطية مؤسس والرئيس التنفيذي للبرنامج المصري لتطوير الإعلام، وستين ستينسن أستاذ ورئيس قسم الصحافة والإعلام بجامعة أوسلو متروبوليتان، ويحيى وجدي رئيس تحرير جريدة "منطقتي"، ويدير النقاش محمد عبدالرحمن رئيس تحرير موقع "إعلام دوت أورج".

يذكر أن السيناريست مريم نعوم تنتظر عرض مسلسلها "أبو عمر المصري"، في رمضان، المأخوذ عن رواية للكاتب عز الدين شكري فشير، من إخراج أحمد خالد موسى، بطولة أحمد عز، وأروى جودة، ومنذر رياحنة، وفتحي عبد الوهاب، وآخرين.

وتعتزم شركة "ذا بروديوسرز" للمنتج هاني أسامة التحضير لعدة أعمال درامية وسينمائية لعرضها خلال عامي 2018 و2019، مأخوذة عن روايات وأعمال أدبية، كما تستعد الشركة للانتهاء من الجزء الثالث من مسلسل "سابع جار"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه على شاشة "cbc".