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الوطن

برلماني يطالب بإسقاط الديون الداخلية بالموازنة: "عبء كبير مش هيدفع"

منذ 18 دقيقة
كتب: محمد يوسف
برلماني يطالب بإسقاط الديون الداخلية بالموازنة: "عبء كبير مش هيدفع"

النائب عبد المنعم العليمى

طالب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة إسقاط الديون الداخلية، التي مر عليها فترة زمنية كبيرة، بالموازنة المصرية، مستشهدًا بالديون على الصحف والجمارك، كونها تمثل عبء على الموازنة قائلًا :"لابد من إسقاط الديون الداخلية من على الصحافة والجمارك لكونها تمثل عبء على الموازنة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة 2016-2017، مؤكدًا أن الديوان الداخلية التي مر عليها فترة زمنية كبيرة، تعد عبء كبير، لابد من تخفيفه من خلال إٍسقاطها قائلًا: "اللى بقاله 100 سنة عليه ديون مش هيجي يدفع النهاردة ولابد من إٍسقاطها".

وتطرق العليمي، إلى أزمات أراضى هيئة الأوقاف، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك حصر كامل بشأنها، ولا سيما وأنه ثبت خلل بشأنها في الحساب الختامي، مؤكدًا أن هذا الخلل يؤكد وجود الإهمال الذي يستدعي وجود قاعدة بيانات لمواجهته وحصر دقيق لأملاك الدولة من خلال خرائط مساحية.

وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية حول خسائر وتجاوزات هيئة الأوقاف.

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