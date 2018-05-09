تسجيل الدخول

الوطن

محافظ الجيزة يطالب بتحقيق أقصى درجات الانضباط في الشوارع خلال رمضان

منذ 7 دقيقة
كتب: وائل فايز
محافظ الجيزة يطالب بتحقيق أقصى درجات الانضباط في الشوارع خلال رمضان

محافظ الجيزة

طالب اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتحقيق أقصى درجات الانضباط بشوارع المحافظة وعدم السماح بإشغال الطريق خلال شهر رمضان المبارك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة يتم ضبطها.

وشدد المحافظ في تعليماته على شكيل لجان من الإدارات الهندسية ومديريات الصحة والتموين وشرطة المرافق ومباحث التموين والطب البيطري والحماية المدنية للمرور على كافة الإشغالات والتأكد من قانونية الإشغال وسلامة المعروضات والسيطرة الحازمة على المقاهي لضمان السيولة المرورية.

أخبار متعلقة

محافظ الجيزة: تجهيز 12 معرضا لبيع مستلزمات رمضان بأسعار مخفضة

محافظ الجيزة: تجهيز 12 معرضا لبيع مستلزمات رمضان بأسعار مخفضة
محافظ الجيزة: جوائز للطلاب المتفوقين في امتحانات "عايزين نتعلم"

محافظ الجيزة: جوائز للطلاب المتفوقين في امتحانات "عايزين نتعلم"
محافظ الجيزة يشهد مهرجان "المظلات والرياضات الجوية" أمام الأهرامات

محافظ الجيزة يشهد مهرجان "المظلات والرياضات الجوية" أمام الأهرامات
محافظ الجيزة: نتواصل مع "عمليات الوزراء" لتفادي موجة الطقس السيء

محافظ الجيزة: نتواصل مع "عمليات الوزراء" لتفادي موجة الطقس السيء

التعليقات

المونديال.. النجوم يحاربون من أجل السفر إلى روسيا

أحدث الأخبار

الليلة.. العلاقات المصرية الأوغندية في "من ماسبيرو"

الليلة.. العلاقات المصرية الأوغندية في "من ماسبيرو"

الجمعة.. وزير الشباب ضيف "العباقرة" على "القاهرة والناس"

الجمعة.. وزير الشباب ضيف "العباقرة" على "القاهرة والناس"

أبوالغيط يدعو الإعلام العربي لإظهار الوجه الحقيقي للحضارة العربية

أبوالغيط يدعو الإعلام العربي لإظهار الوجه الحقيقي للحضارة العربية

محافظ الجيزة يطالب بتحقيق أقصى درجات الانضباط في الشوارع خلال رمضان

محافظ الجيزة يطالب بتحقيق أقصى درجات الانضباط في الشوارع خلال رمضان

إيقاف أسهم "أوراسكوم كونستراكشون" لحين إعلان نتائج "عمومية الشركة"

إيقاف أسهم "أوراسكوم كونستراكشون" لحين إعلان نتائج "عمومية الشركة"

اختيارات الوطن

كنيسة إسبانية تحولت إلى مطعم للحفاظ على التراث

كنيسة إسبانية تحولت إلى مطعم للحفاظ على التراث

زيارات شركة المياه: مرة قراءة.. التانية فواتير.. والتالتة «شيل العداد»

زيارات شركة المياه: مرة قراءة.. التانية فواتير.. والتالتة «شيل العداد»

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

الأكثر قراءة

عاجل