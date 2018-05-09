محافظ الجيزة يطالب بتحقيق أقصى درجات الانضباط في الشوارع خلال رمضان

طالب اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتحقيق أقصى درجات الانضباط بشوارع المحافظة وعدم السماح بإشغال الطريق خلال شهر رمضان المبارك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة يتم ضبطها.

وشدد المحافظ في تعليماته على شكيل لجان من الإدارات الهندسية ومديريات الصحة والتموين وشرطة المرافق ومباحث التموين والطب البيطري والحماية المدنية للمرور على كافة الإشغالات والتأكد من قانونية الإشغال وسلامة المعروضات والسيطرة الحازمة على المقاهي لضمان السيولة المرورية.