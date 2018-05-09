طقس شديد الحرارة غدا.. و«عاصفة» على القاهرة والصعيد

أعلن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه «يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء غدا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وذلك خلال ساعات النهار، فيما يسود طقس لطيف خلال الليل على جميع الأنحاء». وقال «عبدالعال»، فى تصريحات صحفية اليوم، إن «هناك ارتفاعاً فى درجات الحرارة عن المعدّل الطبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام، يتراوح بين 5 و6 درجات مئوية»، مشيراً إلى «نشاط الرياح الجنوبية الغربية لتكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، وتصل لحد العاصفة على جنوب البلاد وسيناء ومحافظات البحر الأحمر والقاهرة، ما يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، كما تنشط على البحرين، المتوسط والأحمر، وخليج السويس، ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية».

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد أنه من المتوقع اعتباراً من الغد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات، وهدوء فى سرعات الرياح شمالاً.