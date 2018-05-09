تسجيل الدخول

الوطن

طقس شديد الحرارة غدا.. و«عاصفة» على القاهرة والصعيد

منذ 41 دقيقة
كتب: سحر المكاوى

من النسخة الورقية

العدد : 2202

جميع الأعداد

طقس شديد الحرارة غدا.. و«عاصفة» على القاهرة والصعيد

صورة أرشيفية

أعلن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه «يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء غدا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وذلك خلال ساعات النهار، فيما يسود طقس لطيف خلال الليل على جميع الأنحاء». وقال «عبدالعال»، فى تصريحات صحفية اليوم، إن «هناك ارتفاعاً فى درجات الحرارة عن المعدّل الطبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام، يتراوح بين 5 و6 درجات مئوية»، مشيراً إلى «نشاط الرياح الجنوبية الغربية لتكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، وتصل لحد العاصفة على جنوب البلاد وسيناء ومحافظات البحر الأحمر والقاهرة، ما يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، كما تنشط على البحرين، المتوسط والأحمر، وخليج السويس، ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية».

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد أنه من المتوقع اعتباراً من الغد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات، وهدوء فى سرعات الرياح شمالاً.

أخبار متعلقة

شريف فتحي: القيادة السياسية حريصة على تطوير هيئة الأرصاد الجوية

شريف فتحي: القيادة السياسية حريصة على تطوير هيئة الأرصاد الجوية
رئيس هيئة الأرصاد الجوية يحذر من التقلبات الجوية في فصل الربيع

رئيس هيئة الأرصاد الجوية يحذر من التقلبات الجوية في فصل الربيع
رئيس "الأرصاد": الهيئة أول جهة أدت بواجبها في مواجهة التقلبات الجوية

رئيس "الأرصاد": الهيئة أول جهة أدت بواجبها في مواجهة التقلبات الجوية
اجتماع طارئ بالدقهلية بعد تحذيرات الأرصاد الجوية بتوقعات سقوط أمطار

اجتماع طارئ بالدقهلية بعد تحذيرات الأرصاد الجوية بتوقعات سقوط أمطار
بالفيديو| "الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية بدءا من الخميس

بالفيديو| "الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية بدءا من الخميس
الأرصاد الجوية: نعمل لإنشاء رادار للطقس لمعرفة حجم الأمطار

الأرصاد الجوية: نعمل لإنشاء رادار للطقس لمعرفة حجم الأمطار
النشرة الجوية: تحذيرات من "الأرصاد" و"الوزراء".. وأمطار تصل لحد السيول بهذه المناطق

النشرة الجوية: تحذيرات من "الأرصاد" و"الوزراء".. وأمطار تصل لحد السيول بهذه المناطق
محافظ القاهرة يطالب غرفة العمليات بالتواصل المستمر مع الأرصاد الجوية

محافظ القاهرة يطالب غرفة العمليات بالتواصل المستمر مع الأرصاد الجوية
الليلة.. رئيس هيئة الأرصاد الجوية ضيف "90 دقيقة"

الليلة.. رئيس هيئة الأرصاد الجوية ضيف "90 دقيقة"

التعليقات

المونديال.. النجوم يحاربون من أجل السفر إلى روسيا

أحدث الأخبار

أبرزها تطوير مبنى قيادة الثورة.. 11 قرارا للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

أبرزها تطوير مبنى قيادة الثورة.. 11 قرارا للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

بالصور| "Donbass" يفتتح قسم "نظرة ما" في كان السينمائي

بالصور| "Donbass" يفتتح قسم "نظرة ما" في كان السينمائي

محافظ بني سويف يبحث مع وفد "الفاو" الموقف التنفيذي لمشروعات الإقليم

محافظ بني سويف يبحث مع وفد "الفاو" الموقف التنفيذي لمشروعات الإقليم

تولي أحد خريجي جامعة المنصورة وزارة التعليم الليبية

تولي أحد خريجي جامعة المنصورة وزارة التعليم الليبية

وكيل "الإعلام الكويتية": بلادنا حريصة على الالتزام بميثاق الشرف العربي

وكيل "الإعلام الكويتية": بلادنا حريصة على الالتزام بميثاق الشرف العربي

اختيارات الوطن

تعرف على أهم مزايا معارض "أهلا رمضان"

تعرف على أهم مزايا معارض "أهلا رمضان"

«عاصم» دمّر قرية في الغربية بـ«صور جنسية» ثأرًا لأمه.. عاد لينتقم

«عاصم» دمّر قرية في الغربية بـ«صور جنسية» ثأرًا لأمه.. عاد لينتقم

كنيسة إسبانية تحولت إلى مطعم للحفاظ على التراث

كنيسة إسبانية تحولت إلى مطعم للحفاظ على التراث

زيارات شركة المياه: مرة قراءة.. التانية فواتير.. والتالتة «شيل العداد»

زيارات شركة المياه: مرة قراءة.. التانية فواتير.. والتالتة «شيل العداد»

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

الأكثر قراءة

عاجل