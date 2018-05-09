أسرة ضحايا "مذبحة الرحاب": "مفيش منتحر بيضرب نفسه رصاصتين"

قالت سامية حافظ، والدة أحد ضحايا "مذبحة الرحاب"، إنها حاولت الاتصال بابنتها أكثر من مرة، ووجدت هاتفها مغلقًا، فقلقوا وعندما ذهبوا إلى المنزل، وجدوا رائحة كريهة للغاية واكتشفوا أنهم قُتلوا.

وأضافت "حافظ"، خلال تقرير عرضه برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "أون إي" مع أسرة ضحايا المذبحة، أن زوج ابنتها لم يكن نصابًا أو مرتشٍ كما يُقال عليه.

وقال محمد فوزي، شقيق أحد ضحايا المذبحة، إن شقيقته وأولادها كل منهم مضروب رصاصتين واحدة في الوجه، والأخرى في الجمجمة، مشيرًا إلى أن ابنها كان مفتول العضلات، ويستطيع أن يدافع عن المنزل إذا كان شخص هو من قام بذلك.

وتابع: "أكيد عصابة دخلت عليهم، ومجموعة مش واحد بس لو واحد الواد كان هيعرف يتعامل معاه، وهما مش انتحروا مفيش حد بينتحر يضرب نفسه أكتر من رصاصة".