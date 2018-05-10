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الوطن

مصرع سائق وإصابة 3 إثر انقلاب سيارة في سوهاج

اليوم AM 08:52
كتب: خالد الغويط
مصرع سائق وإصابة 3 إثر انقلاب سيارة في سوهاج

أرشيفية

لقي سائق مصرعه وأصيب 3 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جرجا بسوهاج، بسبب انفجار إطار السيارة الأمامي الأيسر.

وأفاد بيان أمني صادر عن مديرية أمن سوهاج، بأن اللواء عمر عبدالعال، مدير الأمن تلقى إخطارا من مأمور مركز جرجا شرطة جرجا يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز بالفحص تبين أنه في أثناء سير السيارة رقم "ن.ق.ع 845" ملاكي قيادة (مصطفى.م.ع.ا – 33 عاما - سائق) ويقيم ناحية سمالوط، المنيا على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر ما أدى لانقلابها بجانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وإصابة كل من (سلوى.م.ع.م – 40 عاما ربة منزل)، شقيقتها (نعمة.م.ع.م – 33 عاما ربة منزل)، وابناه (أحمد.ع .م.ع – عامين) ويقيمون دائرة مركز سمالوط المنيا "اشتباه نزيف بالمخ" تم نقل جثة المتوفى لمستشفى سوهاج العام والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

ورفعت آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1543 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بالدفن.

 

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