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الوطن

الأزهر ينعى عضو هيئة كبار العلماء: سيذكره التاريخ بعلمه

منذ 7 دقيقة
كتب: عبد الوهاب عيسى
الأزهر ينعى عضو هيئة كبار العلماء: سيذكره التاريخ بعلمه

اجتماع سابق لهيئة كبار العلماء

نعى الأزهر الدكتور عبدالشافي محمد عبداللطيف، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، الذي وافته المنية اليوم الخميس.

وأكد الأزهر، أن التاريخ سيظل يذكر فقيد الأزهر والأمة بعلمه وبما قدمه للمكتبة العلمية من كتب ومؤلفات عن التاريخ الإسلامي، وما مرَّت به حضارة المسلمين عبر تاريخها القديم والحديث.

وأكد الأزهر أنه إذ ينعى فقيده الكبير، فإنَّه يَتقدَّم بخالص العزاء والمُواساة للعالم الإسلامي، ولأسرة الراحل، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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