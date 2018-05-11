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الوطن

"مواطنون ضد الغلاء": زيادة أسعار تذكرة المترو تفتقد للملائمة السياسية

منذ 7 دقيقة
كتب: محمد حامد
"مواطنون ضد الغلاء": زيادة أسعار تذكرة المترو تفتقد للملائمة السياسية

محمود العسقلاني

قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء والمتحدث باسم الحزب الناصري، إن الجمعية ترفض أسعار تذكرة المترو في ظل الظروف الاقتصادية  بالغة القسوة والتي تعاني منها الطبقات الفقيرة، والتي تعد وسيلة المترو الأسهل والأرخص والأسرع في تنقلاتهم الكادحة يوميا سعيا وراء لقمة العيش ما قد يضطر المواطنين إلى اللجوء إلى ركوب السيارات والميكروباص والمواصلات في شوارع القاهرة ويحدث شكل من أشكال التكدس نحن في غنى عنه في هذا التوقيت.

وأضاف العسقلاني، في بيان عنه أن زيادة أسعار تذكرة المترو في هذا التوقيت يفتقد للملائمة السياسية والإحساس بمشاكل الناس.

وطالب العسقلاني بضرورة تخلي الحكومة عن سياسات القسوة والحلول الخشنة التي تفتقد للاحساس بمشاكل المجتمع والانفصال التام عن ازماته. 

وقال العسقلاني بأن الضغوط الاقتصادية  تحدث حالة احتقان مكبوت تتراكم  في الوعي العام ما قد يعجل بانهيار السلام الاجتماعي ويتضح ذلك في ارتفاع معدلات الجريمة خاصة المقترنة بالسرقة وخاصة وقائع سرقة الموبايلات  وحقائب السيدات بواسطة الدراجات البخارية وهي جرائم اعتاد الناس التعايش معها يوميا. 

وناشد العسقلاني رئيس الحكومة، إرجاء هذا القرار في هذا التوقيت لحين الانتهاء من شهر رمضان وحتى تمر الظروف الاقتصادية التي تحدث شكلا من أشكال التضييق على ميزانية الأسرة المصرية، في شهر رمضان والذي يحل ضيفا كريما خلال أيام.

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