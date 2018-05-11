عاصفة ترابية تجتاح أسوان وتوقف الحركة النهرية

شهدت محافظة أسوان، اليوم، عاصفة ترابية أثرت على الرؤية الأفقية في ظل ارتفاع درجة الحرارة، ما أدى لتوقف حركة الملاحة النهرية من أبو سمبل جنوبا حتى الحدود الشمالية مع محافظة الأقصر.

وأكد الرائد عماد الشيخ رئيس شرطة المسطحات المائية بالسد العالي، أنه بالتعاون بين المسطحات المائية وإدارة النقل النهري بتوجيهات المهندس محمد الشربيني، أوقفنامنذ قليل، حركة الملاحة النهرية أمام الفنادق السياحية العائمة "البواخر السياحية "والتي تعمل من بداية مدينة أبو سمبل السياحية جنوبا وحتى الحدود الشمالية لمحافظة أسوان مع محافظة الأقصر، وإيقاف المراكب النيلية والشراعية داخل المجرى النهري.

كما حذر رجال المرور سائقي المركبات بكافة أنواعها بتوخي الحذر خللا القيادة على الطرق الرئيسية والفرعية بمراكز المحافظة الـ5 "أسوان دروا، كوم أمبو، إدفو، نصر النوبة".

وأعلنت محافظة أسوان عن استعدادها ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لوقوع أي طوارئ خلال الفترة المقبلة.