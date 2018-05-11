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الوطن

الأحد.. عزاء الطالبة مريم بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس

منذ 41 دقيقة
كتب: محمد حامد
الأحد.. عزاء الطالبة مريم بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس

جثمان الطالبة المصرية مريم حاتم مصطفى

قال الدكتور عماد أبوحسين، محامي الطالبة المصرية مريم حاتم مصطفى، إن أسرة مريم قررت أن يكون عزاء ابنتها الأحد المقبل بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس في القاهرة.

وتقام صلاة الجنازة، على مريم التي لقت مصرعها في لندن عقب صلاة الجمعة في مسجد حسن الشربتلي بمدينة التجمع الخامس في القاهرة تمهيدا لدفنها بمقابر أسرتها.

وكان جثمان "مريم" وصل مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم، قادما من العاصمة البريطانية لندن.

ولقت الطالبة المصرية حتفها في 14 مارس الماضي، بعد دخولها في غيبوبة إثر تعرضها لاعتداء وحشي من قبل 6 فتيات في مقاطعة نوتنجهام البريطانية فى 20 فبراير هذا العام.

 

 

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