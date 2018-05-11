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الوطن

"مسافرون": الاستعانة بـ"أجانب" لمراجعة معايير الفنادق يرفع أسعار الحجز

منذ 58 دقيقة
كتب: أيمن صالح
"مسافرون": الاستعانة بـ"أجانب" لمراجعة معايير الفنادق يرفع أسعار الحجز

الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن عقد الاجتماع الرابع والأربعين للجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية بشرم الشيخ رسالة للعالم كله بأن مصر بلد الفرص الواعدة والاستقرار السياسي والأمني ورد قوي وصريح على من هم مستمرون في فرض حظر على مدينة شرم الشيخ ويؤكد على ضرورة رفع الحظر عن المدينة الساحرة.

وأكد عاطف عبد اللطيف في تصريحات له اليوم، أن ما أسفر عنه اجتماع لجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية مهم جدا ويجب الأخذ به في عين الاعتبار مشيدا بفكر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة التي وضعت يدها على مشاكل قطاع السياحة وتعمل جاهدة لحلها وأهمها توفير عمالة مدربة في القطاع على أعلى مستوى من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وكذلك إدخال التكنولوجيا بشكل كبير جدا في النشاط السياحي.

وأضاف عاطف عبد اللطيف، أن اتفاق وزيرة السياحة مع مدير منظمة السياحة العالمية على قيام المنظمة بإرسال خبير لمراجعة ووضع معايير التصنيف للفنادق في مصر بما يكفل تماشيها مع المعايير الدولية سيرفع من مستوى أسعار الغرف الفندقية في مصر أمام السياحة الوافدة ويحسن الدخل السياحي لأن فنادق مصر ممتازة وعندما تأخذ شهادة بذلك من جهات عالمية ستعطي مصداقية أكبر للعالم بجودة الفنادق المصرية وستدفع منظمي الرحلات لاختيار الوجهات السياحية المصرية بأسعارها التي تستحقها ولن يحدث حرق للأسعار كما هو الوضع الحالي وهذا ذكاء من الوزيرة النشيطة رانيا المشاط.

ودعا عاطف عبد اللطيف إلى ضرورة تفعيل مبادرة البنك المركزي لدعم وتمويل القطاع السياحي بفائدة 10% بشكل أكبر حتى تستطيع الفنادق القيام بأعمال التجديدات والإصلاحات المطلوبة.

وطالب "عاطف" بضرورة وجود مراكز تدريب متخصصة للعاملين بالقطاع السياحي تمنح العامل شهادة تدريب معتمدة تمكنه من العمل في القطاع وتقديم خدمة متميزة للسائح من خلال مدربين وخبراء عالميين متخصصين في مجال تدريب العاملين بالقطاع السياحي مع عدم قبول أي عامل في القطاع لم يكن قد اجتاز هذه الدورة التدريبية.

وأشار رئيس جمعية مسافرون إلى أن إدخال التكنولوجيا في السياحة بشكل كبير هو الرهان القادم على استقطاب أكبر قدر من السياحة حول العالم، حيث أن هناك إحصائيات عالمية تشير إلى وجود نحو 148 مليون سائح يستخدمون الإنترنت من أجل الحجز لقضاء إجازاتهم فى مناطق متعددة بالعالم  و قد ارتفعت إيرادات الحجوزات  السياحية عبر الانترنت حوالي  73 % خلال السنوات الست الماضية.

وأشار عاطف عبد اللطيف إلى أن السياحة عبر الإنترنت تحتاج 3 عناصر مهمة وهي وجود عروض مناسبة على رحلات الطيران وبرامج سياحية جيدة بأسعار مناسبة مع سرعة استخراج التأشيرة "الأون لاين" أو فحص طلب صاحب التأشيرة بشكل سريع لا يستغرق أياماً.

وأوضح  أن السائح الذي يبحث عن رحلات مناسبة في مواقع الإنترنت من هواة قضاء ثلاثة أيام أو أسبوع ومن الممكن أن يجد عرضًا بفندق مناسب لوقت محدد وفي حالة رغبته الاستفادة بالعرض قد يجد مواعيد وأسعار تذاكر الطيران مرتفعة جدا أو يصعب عليه الحصول على التأشيرة في وقت سريع فيضطر الى إلغاء فكرة السفر او الاتجاه الى وجهة سياحية يمكن استخراج التأشيرة سريعا والاستفادة من عروض الفنادق والطيران المقدمة.

وناشد عاطف عبد اللطيف وزيرة السياحة بسرعة النظر في هذه الموضوعات المهمة والعمل على حلها حتى يكون لنا نصيب أكبر من الاستفادة بالسياحة التي تأتي عبر حجوزات الانترنت خاصة انها لا تحتاج الى دعاية وتسويق مكلف ولكن تعتمد على استغلال وسائل السوشيال ميديا الحالية من فيسبوك وتويتر ومواقع الكترونية تكون تكلفة التسويق فيها بسيطة.

 

 

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