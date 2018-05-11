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الوطن

مفوضية الانتخابات العراقية: أكثر من 24 مليون مواطن يحق لهم التصويت

منذ 30 دقيقة
كتب: وكالات
مفوضية الانتخابات العراقية: أكثر من 24 مليون مواطن يحق لهم التصويت

صورة أرشيفية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استعدادها التام لبدء التصويت العام في جميع المراكز الانتخابية داخل البلاد وحسب الموعد المقرر، بعد إكمالها جميع التحضيرات.

وقالت المفوضية في بيان إن العملية الانتخابية ستجري يوم السبت 12 مايو وفق ما تم التخطيط والإعداد له، كاشفة أن عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في التصويت العام، وفق الإحصائيات النهائية، بلغ 24 مليونا و349 ألفا و357 شخصا، وأضاف البيان أن عدد مراكز الاقتراع العام، داخل العراق، هو 8959 مركزا وتضم المراكز 55232 قاعة اقتراع، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

من جهته، أوضح رئيس الإدارة الانتخابية رياض البدران أن ما يزيد على 4000 إعلامي وصحفي من مختلف القنوات والصحف والوكالات المحلية قد تم اعتمادهم لغرض التغطية الإعلامية لهذا الحدث في جميع المحافظات العراقية، إلى جانب مشاركة 329 إعلاميا دوليا، وقال البدران إن 133415 شخصا سيحضر بصفة وكلاء للأحزاب، إضافة إلى 74646 مراقبا محليا و963 مراقبا دوليا، داعيا الناخبين إلى المشاركة في التصويت العام بغية إنجاح التجربة الديمقراطية المتمثلة باختيار ممثلي الشعب في مجلس النواب العراقي

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