بطريرك الكاثوليك يحتفل بـ"المناولة الاحتفالية" في كنيسة كفر الدوار

احتفل البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، بـ"المناولة الاحتفالية" لمجموعة من الأطفال، بكنيسة ودير السيدة العذراء بكفر الدوار.

جاء ذلك، في القداس الإلهي الذي شارك فيه الأب دانيال الطيب، راعي الكنيسة، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد من الرهبان والراهبات، وشعب الرعية.

وقال الأب هاني باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، إن البطريرك ركز أثناء العظة على أهمية التعليم المسيحي لتكوين الأطفال على الإيمان وتنشئتهم، ودور الخدام الأساسي في هذه الرسالة، كما شجع على دور الأهالي في هذه المسيرة الإيمانية.

يذكر أن المناولة الاحتفالية هي عبارة عن احتفال بالقداس الإلهي، فيه يتقدم الأطفال بعد سن معين وبعد إعداد وتكوين خاص لهم إلى التناول من سر القربان المقدس، ليدركوا أهمية قبوله وليمارسوا سر التوبة بإدراك كافى، حسب معتقد الكنيسة الكاثوليكية.