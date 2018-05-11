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الوطن

صلاح: لوفرين من أقرب اللاعبين إلي.. والإشادة بي من أساطير الكرة مختلفة

منذ 39 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
صلاح: لوفرين من أقرب اللاعبين إلي.. والإشادة بي من أساطير الكرة مختلفة

محمد صلاح

قال نجم مصر ونادي ليفربول محمد صلاح إن أحمد حجازي لاعب منتخب مصر ونادي ويستبروميتش الإنجليزي صديقه منذ 10 سنوات، نافيا أن يكون تعمد ضربه في المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري الإنجليزي.

وأضاف صلاح، خلال لقائه بالإعلامي عمرو أديب في حلقة خاصة من مدينة ليفربول سجلت عشية ذهاب ليفربول وروما في دوري الأبطال، أن "أقرب لاعب ليا في ليفربول لوفرين فان دايك، وإيمري تشان، بس مصاب في الوقت الحالي".

وتابع صلاح: "بفرح جدا لما حد من أساطير الكورة بيشيد بيا، الإشادة من ناس زي دي بتبقى مختلفة، يعني لما بنقول بيليه ولا جيرارد فالإشادة من ناس زي دي حاجة ليها طعم تاني خالص".

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