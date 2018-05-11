صلاح: نتائج كوبر تتكلم عنه.. و"الكورة الحلوة ما صعدتناش كأس العالم"

قال نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إن نتائج المدير الفني للمنتخب الوطني هيكتور كوبر ترد على كل المشككين فيه.

وأضاف صلاح، خلال لقائه بالإعلامي عمرو أديب في حلقة خاصة من مدينة ليفربول سجلت عشية ذهاب ليفربول وروما في دوري الأبطال، "لو حسبنا الماتشات اللي كسبناها وخسرناها معاه في فرق كبير في النتايج من يوم ما وصل معانا لأمم إفريقيا وكاس العالم، مفيش حاجة نتكلم فيها، نتايجه بتتكلم عن نفسها".

وقاطعه أديب معلقا على الكرة الممتعة والنتائج: "الناس عاوزة تشوف كورة حلوة وأجوان وكعوب"، ليرد صلاح: "بس مصعدناش كاس عالم، الأرقام والنتائج أهم من الكورة الحلوة، بس إحنا بنلعب كورة حلوة وماتش البرتغال لعبنا ماتش حلو أوي وخسرنا في آخر دقيقتين".