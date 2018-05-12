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الوطن

صلاح يطالب بعودة الجماهير للدوري: "لعيبة المنتخب بيتخضوا من الجمهور"

منذ 46 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
صلاح يطالب بعودة الجماهير للدوري: "لعيبة المنتخب بيتخضوا من الجمهور"

محمد صلاح

قال نجم مصر وليفربول محمد صلاح إن أي لاعب في الدنيا لديه موهبة، وأي موهبة يمكن تطوريها.

وسأله الإعلامي عمرو أديب، في لقاء خاص مع صلاح من ليفربول: "بتتابع الأهلي والزمالك؟ وعارف إن زملكاوي وضحية؟"، فرد صلاح ضاحكا: "عارف إن حضرتك ضحية وبشوف كل تعليقاتك، على الماتش".

وأضاف صلاح: "أنا شايف إن الجمهور لازم يرجع في الدوري المصري، لما اللاعيب بيلعب واللاعب سامع المدرب واللي جنبه بيقول إيه مش بيبقى حلو، لما الجمهور يملى الاستاد بيبقى إحساس تاني خالص، مشكلة اللاعيبة في مصر إنها بتلعب من غير جمهور وتيجي في المنتخب تلعب قدام جمهور بيتخضوا، وده طبيعي يحصل لأي لاعب".

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