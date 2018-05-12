"الأمن العراقي" تقتل انتحاريين اثنين كانا يخططان لمهاجمة مراكز اقتراع

قال مصدران أمنيان عراقيان، اليوم، إن قوات الأمن أحبطت هجومين لتنظيم "داعش"، كانا يستهدفان مراكز اقتراع في محافظتي ديالى "شرق" وكركوك "شمال".

وانطلقت في تمام الـ7 بتوقيت بغداد والمحافظات العراقية، عملية الاقتراع العام لانتخابات البرلمان العراقي.

وقال النقيب في شرطة ديالي، حبيب الشمري، لـ"الأناضول"، إن "قوات الأمن قتلت صباح اليوم انتحاريين اثنين من تنظيم (داعش) كانا يرتديان حزامين ناسفين، ويخططان لاستهداف مراكز الاقتراع ضمن المنطقة القريبة من جرف الملح شمالي المحافظة".

وفي محافظة كركوك شمالي البلاد، قال النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدي لوكالة الأناضول، إن "قوات من مكافحة الارهاب تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة زرعها مجهولون يعتقد إنتمائهم لتنظيم (داعش) بالقرب من مركز انتخابي في منطقة واحد حزيران".

ويتنافس 7376 مرشحًا يمثلون 320 حزبًا وائتلافًا وقائمة، للحصول على 328 مقعدًا في البرلمان المقبل والذي سيتولى انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية.

ويحق لـ24 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل 37 مليون نسمة.