وزير قطاع الأعمال العام يزور شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي

زار خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، شركة مصر للألومنيوم بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا.

وتفقد الوزير، خلال الزيارة، المصانع والخلايا والمسابك والورش، واستمع إلى شرح من مسؤولي الشركة عن سير العمل في مراحل الإنتاج المحتلفة، كما حرص على لقاء عدد من العاملين والتواصل معهم، معربًا عن اعتزازه وتقديره للجهود المبذولة والنتائج المحققة خلال الفترة الأخيرة.

كما أجرى الوزير جولة تفقدية بموقع مشروع التوسعات الجديد للشركة والذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال خط إنتاج جديد بخلايا كهربائية لاستخلاص الألومنيوم بنظام "Side by Side"، وتبلغ طاقته الإنتاجية 250 ألف طن ألومنيوم مصهور بأحدث تكنولوجيا لتخفيض استهلاك الطاقة وتحسين بيئة العمل.

وفى ختام الزيارة الميدانية للشركة، التقى الوزير مع مجلس إدارة الشركة ورؤساء القطاعات وأعضاء النقابة العمالية، واستمع إلى عرض من السيد رئيس الشركة حول الموقف الفنى والمالى لشركة مصر ونتائج الأعمال الأخيرة، إضافة إلى خطط الشركة المستقبلية وعلى رأسها مشروع التوسعات الجديد والذى يقام مساحة حوالى 80 فدانًا لرفع إجمالى الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 570 ألف طن سنويًا.

ووجه الوزير، إدارة الشركة بدراسة إنشاء صناعات جديدة في إطار مشروع التوسعات، بما يتيح الفرصة لتصدير منتجات بدلًا من تصدير الخام، وضرورة الانتهاء من الدراسات والبدء في الخطوات التنفيذية للمشروع الجديد في أقرب وقت ممكن.