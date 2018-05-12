أهالي "الجيزة" في الوادي الجديد يدشنون مبادرة لتجميل القرية

أطلق شباب قرية الجيزة التابعة لقرى عزب القصر بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم، مبادرة لتجميل القرية وتسوية وتمهيد الطرق الداخلية وتوسعة الطريق العام.

وقال كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة، إن شباب القرية شارك في فعاليات المبادرة، وعدد كبير من كبار المزارعين، وأصحاب المعدات الثقيلة تبرعا منهم لقريتهم، تحت إشراف المحلية لقرى عزب القصر بالمركز.

وأضاف رئيس مركز الداخلة، أنه يتمنى أن تكون هذه المبادرة هي رمز يحتذى به من جانب جميع القرى التابعة للمركز، لتقديم المساعدة للأجهزة التنفيذة، لأداء دورها المنشود.