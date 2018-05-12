"إبراهيم": إقامة 4 معارض "أهلا رمضان" في مركز الداخلة بالوادي الجديد

قال كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه جاري إقامة 4 منافذ للقوات المسلحة ومعرض "أهلًا رمضان" لطرح السلع المخفضة بمناسبة شهر رمضان.

وأضاف كمال، أنه جاري إقامة معرضين بمدينة موط بمركز الداخلة "أهلا رمضان" بمشاركة القطاع الخاص، والمعرض الأول خلف الإدارة الزراعية والثاني بحي الجناين، لطرح السلع المخفضة أسعارها بنسبة 25% عن مثيلاتها في السوق الخارجية.

وتابع كمال، أنه جاري إقامة منفذين تابعين للقوات المسلحة بمنطقة ميدان الإسعاف بالمدينة، إضافة إلى تسيير منافذ متحركة لطرح السلع المخفضة بباقي قرى المركز.