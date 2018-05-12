غدا.. بدء اجتماعات لجان المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية

تبدأ اجتماعات اللجان الرئيسية للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء الغد، تمهيدًا لانعقاد الاجتماع السنوي للمجمع المقدس للكنيسة، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بكامل تشكيله، 18 مايو الجاري بمركز لوجوس بالمقر البابوي في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ويناقش الاجتماع مشاكل الأقباط وقضايا الكنيسة الداخلية، ومن أبرز اللجان التي ستجتمع هذا الاسبوع: "العلاقات العامة، الأسرة، الإعلام، الرهبنة والأديرة، شئون المهجر، الإيمان والتعليم والتشريع، الرعاية والخدمة، العلاقات المسكونية، الطقوس، وشئون الإيبارشيات".