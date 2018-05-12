بالفيديو| خالد الجندي لـ"منكري الحجاب": "صفوا حسابكم مع ربنا"

وجه خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة، إلى مُنكري الحجاب، قائلا: "الله أمر بالحجاب، ومن يرفض هذا، يصفي حسابه مع ربنا، ليس لأحد علاقة به، ده أمر إلهى من عند الله، الحلال بيِّن والحرام بيِّن".

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "الأمور الإلهية، لا يجوز السؤال عنها، الخمر حرام، ربنا حرمها، خلاص نمتنع عنها"، مستشهدا بقول الله، تعالى،: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا".