تسجيل الدخول

الوطن

بالفيديو| خالد الجندي لـ"منكري الحجاب": "صفوا حسابكم مع ربنا"

منذ 32 دقيقة
كتب: الوطن
بالفيديو| خالد الجندي لـ"منكري الحجاب": "صفوا حسابكم مع ربنا"

خالد الجندي

وجه خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة، إلى مُنكري الحجاب، قائلا: "الله أمر بالحجاب، ومن يرفض هذا، يصفي حسابه مع ربنا، ليس لأحد علاقة به، ده أمر إلهى من عند الله، الحلال بيِّن والحرام بيِّن".

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "الأمور الإلهية، لا يجوز السؤال عنها، الخمر حرام، ربنا حرمها، خلاص نمتنع عنها"، مستشهدا بقول الله، تعالى،: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا".

أخبار متعلقة

خالد الجندي: "الناس تحرص على كرتونة رمضان ولا تهتم بحقيبة الآخرة"

خالد الجندي: "الناس تحرص على كرتونة رمضان ولا تهتم بحقيبة الآخرة"
بالفيديو| خالد الجندي: مساعدة النبي لزوجاته "سنة مهجورة"

بالفيديو| خالد الجندي: مساعدة النبي لزوجاته "سنة مهجورة"
بالفيديو| خالد الجندي: المرأة المصرية تدفع فاتورة شهر رمضان

بالفيديو| خالد الجندي: المرأة المصرية تدفع فاتورة شهر رمضان
خالد الجندي: "عشان 6 شيوخ بيغلطوا عايزين يقفلوا الأزهر"

خالد الجندي: "عشان 6 شيوخ بيغلطوا عايزين يقفلوا الأزهر"
خالد الجندي: "الناس بتستخدم مصطلحات خاطئة تسيء للذات الإلهية"

خالد الجندي: "الناس بتستخدم مصطلحات خاطئة تسيء للذات الإلهية"
خالد الجندي: "أنا عشان أزهري استقبلت في إحدى الدول بموسيقى عسكرية"

خالد الجندي: "أنا عشان أزهري استقبلت في إحدى الدول بموسيقى عسكرية"
خالد الجندي: مصلحة الإنسان مقدمة على الدين في الإسلام

خالد الجندي: مصلحة الإنسان مقدمة على الدين في الإسلام
خالد الجندي: تغيير المنكر بأسلوب خاطئ يؤدي إلى فتنة

خالد الجندي: تغيير المنكر بأسلوب خاطئ يؤدي إلى فتنة

التعليقات

الفراعنة يسيطرون على جوائز «الأفضل» قبل المونديال

أحدث الأخبار

قاتل شاب الإسماعيلية بـ9 طعنات: "اعتاد التلصص على بنات عمي"

قاتل شاب الإسماعيلية بـ9 طعنات: "اعتاد التلصص على بنات عمي"

طارق فهمي: كانت هناك حلولا بديلة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

طارق فهمي: كانت هناك حلولا بديلة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمدينة أبورديس بأسعار مخفضة

افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمدينة أبورديس بأسعار مخفضة

"نقل البرلمان": هناك "فئات" استغلت "زيادة المترو" لإثارة الفتنة

"نقل البرلمان": هناك "فئات" استغلت "زيادة المترو" لإثارة الفتنة

ألعاب جدو "حندق" من الجبس.. "خلي الغلابة تلعب"

ألعاب جدو "حندق" من الجبس.. "خلي الغلابة تلعب"

اختيارات الوطن

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

بـ"الحلوى" دار العلوم تستقبل الطلاب أمام اللجان.. والعميد: صباحكم سكر

بـ"الحلوى" دار العلوم تستقبل الطلاب أمام اللجان.. والعميد: صباحكم سكر

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

الأكثر قراءة

عاجل