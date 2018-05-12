وزير النقل: اشتراكات المترو "الأوفر" على مستوى العالم

علَّق الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، على ركوب عدد كبير من المواطنين، المترو، بشكل يومي، وأن النظام الجديد سيكلفهم كثيرا، قائلا: "إنه لهذا السبب قاموا بعمل نظام الاشتراكات، حيث لا يوجد للتخفيضات المطبقة عليها بمصر مثيل في العالم".

وأضاف عرفات، خلال أول لقاء تلفزيوني له، بعد قرار رفع سعر تذكرة المترو، مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن هناك تخفيضا للشريحة التي من المفترض أن تدفع 7 جنيهات يوميا، يصل إلى 57%، متابعا: "يعني التذكرة هتقف عليه بحوالي 3 جنيه أو 3 جنيه ونص".