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الوطن

البحرين تنفي حديثًا منسوبًا لوزير خارجيتها حول «أزمة قطر»

أمس PM 10:58
كتب: الوطن
البحرين تنفي حديثًا منسوبًا لوزير خارجيتها حول «أزمة قطر»

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني

نفت وزارة الخارجية البحرينية، صحة ما ورد على لسان وزير الخارجية التركي، على وكالة «سبوتنيك» الروسية، من إشارة إلى «حديث مزعوم منسوب» للشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية، بشأن أزمة قطر.

وقالت الخارجية البحرينية، في بيان لها مساء اليوم السبت، إنَّ ما نسب إلى وزير الخارجية غير صحيح جملة وتفصيلا ولا يمت للحقيقة بصلة، وإنَّ من قام بنشره افتقد تمامًا للمصداقية اللازمة والمهنية الواجبة في مثل هذه الموضوعات التي لا تحتمل التأويلات والتفسيرات غير المنطقية.

وشددت وزارة الخارجية، على أن موقف مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية واضح تمامًا من أزمة قطر، وأن هذه الدول تدافع عن سيادتها فقط ولم تحاصر دولة قطر بل صدت الضرر عنها، من خلال ممارسة حق سيادي من حقوقها، واتخاذ قرار بقطع العلاقات مع قطر، بعد استنفاد كل السبل المتاحة لإيقاف تدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول الأربعة وضمان التزامها بالاتفاقيات التي تعهدت بها، وأن كل ما اتخذته هذه الدول من خطوات لم يمس شعوبها ولا الشعب القطري الشقيق.

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