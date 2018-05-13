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الوطن

"النقل": البرلمان كان على علم بقرار رفع تذاكر المترو ووافق عليه

منذ 15 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"النقل": البرلمان كان على علم بقرار رفع تذاكر المترو ووافق عليه

عمرو شعت

قال الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل والمواصلات، إن زيادة تذكرة مترو الأنفاق ليست وليدة اللحظة، ولكن الحكومة مهدت للمواطنين، بأنه فور الانتهاء من بوابة التذاكر ستزيد الأسعار حسب عدد المحطات، موضحًا أن أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب كانت على علم بقرار رفع تذاكر مترو الأنفاق.

وأضاف "شعت"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن اللجنة بالبرلمان كانت متفهمة للقرار وأبدت موافقتها عليه منذ فترة كبيرة، حيث إن الزيادة الأخيرة جاءت في سبيل إصلاح مرفق مترو الأنفاق، وتزويده بقطع غيار، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

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