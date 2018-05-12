رئيس البرلمان العراقي يدعو الناخبين للمشاركة بكثافة في الاقتراع

أدلى سليم الجبوري، رئيس البرلمان العراقي ورئيس حزب التجمع المدني للإصلاح المنضوي في ائتلاف الوطنية، السبت، بصوته في الانتخابات البرلمانية التي بدأت صباح اليوم، ودعا الناخبين للمشاركة بكثافة في الاقتراع.

وقال الجبوري، عقب الإدلاء بصوته في فندق الرشيد، وسط بغداد، لعدد من وسائل الاعلام، إن "نسب المشاركة في انتخابات الخارج وانتخابات القوات الأمنية التي جرت على مدى اليومين الماضيين كانت متفاوتة، واليوم هو الأساس في الاقتراع".

ودعا الجبوري الناخبين إلى "المشاركة بكثافة في الانتخابات"، وحذر أن "عدم المشاركة في الانتخابات قد يدفع الى وصول جهات لا يرغب فيها الناخب إلى مراكز صنع القرار السياسي"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وبدأ العراقيون، صباح السبت، في التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، الذي ينتخب بدوره رئيسي الوزراء والجمهورية، وفي المجمل، يحق لأكثر من 24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل نحو 37 مليون نسمة.

وكان أكثر من 800 ألف من قوات الأمن والجيش ونحو مليون مغترب عراقي في 19 دولة قد أدلوا بأصواتهم على مدى اليومين الماضيين.

جدير بالذكر، أن الانتخابات البرلمانية العراقية 2018، هي الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.