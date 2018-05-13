ضياء رشوان عن استفتاء حلايب: علاقات مصر بروسيا لا تحتمل أي عبث

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ما قامت به فضائية "روسيا اليوم"، بشأن "استفتاء حلايب" المسيء لمصر مرفوض تمامًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "علاقة مصر بروسيا حميمة ولا تحتمل هذا العبث تمامًا".

وتابع: "لا نعرف نواياهم، لكن ما نعرفه أنه غير صحيح سياسيًا أو مهنيًا".

وأردف: "بعض المسؤولين غير الروس كانوا مُصرين على إبقاء الاستفتاء في موقع القناة، لكن عندما وصل الأمر للقيادات العُليا رفضوا هذا التصرف وأصروا على حذف الاستفتاء والاعتذار لمصر".