طفلة تتسبب في إحالة 82 طبيبا وإداريا للتحقيق بمستشفى مركزي في بني سويف

شنت لجنة من إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب غرب بني سويف، مساء اليوم، حملة متابعة لمستشفى سمسطا المركزي، لمعرفة مدى انضباط الأطباء والعاملين بالمستشفى، على خلفية شكوى والد طفلة مصابة بكسر في قدمها من عدم تواجد أطباء داخل المستشفى.

وحررت اللجنة التي قادها عبد اللطيف محمود نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، مذكرة تفيد عدم تواجد 53 من الأطباء الأخصائيين والنواب، و29 موظفًا إداريًا، داخل المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وكشف مصدر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، عن استقبال رئيس الوحدة العميد عبد الرحمن عامر لطفلة صغيرة مصابة بكسر في القدم برفقة والدها، للشكوى من عدم تواجد أطباء بمستشفى سمسطا المركزي، وجرى طلب سيارة الإسعاف لتحويلها إلى المستشفى إجراء الإسعافات الأولية لها، وعمل أشعة لها على القدم.

وتبين أن المستشفى حولت الطفلة المصابة إلى مستشفى بني سويف العام، لتلقي العلاج، بعدما فشل والدها في العثور على اي طبيب عظام داخل المستشفى.