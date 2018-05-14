ضبط 558 كيلو لحوم ورؤس ماشية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالفيوم

تمكنت حملة مشتركة من مديرية الطب البيطري، ومباحث التموين، بمحافظة الفيوم، من ضبط 558 كيلوجراما من اللحوم والأحشاء، والرؤوس البقري والجاموسي والأغنام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

وقال الدكتور موسى سليمان، وكيل وزارة الطب البيطري بالفيوم، في بيان صحفي، مساء اليوم، إن حملة للإدارة العامة للصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بالفيوم، ضبطت 558 لحوم وأحشاء ورؤوس بقري وجاموسي وأغنام في مكان بقرية أبو عش غير مرخص، وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المضبوطات عبارة عن 4 أرباع لحوم بقري أمامي وخلفي وتزن 110 كيلوجرام، وعجلة بقري صغيرة أنثى، مذبوحة بعد النفوق وتزن 45 كيلوجرام، و16 رأس بقري كاملة غير مسمطة، وتزن 185 كيلوجرام، و2 رأس جاموسي كبير غير مسمطة وتزن 40 كيلوجرام، و3 رؤوس أغنام كاملة وتزن 10 كيلوجرام، و45 كارع وتزن 65 كيلوجرام، وكبد كامل وزنه 3 كيلوجرام، وأحشاء داخلية وتزن 100 كيلوجرام.

وأوضح وكيل وزارة الطب البيطري بالفيوم، أنه بالكشف الطبي البيطري الظاهري على المضبوطات، تبين وجود تغيرات في الصفات الطبيعية، وانبعاث رائحة كريهة، واحتقان اللحوم، وأنها مذبوحة بعد النفوق، وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ورأت اللجنة إعدام المضبوطات، بعد استئذان النيابة مع التحفظ على المضبوطات بمعرفه جهة الضبط.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.