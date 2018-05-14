تسجيل الدخول

الوطن

إزالة 78 حالة بناء بدون ترخيص وتعدٍ على نهر النيل في المنيا

منذ 41 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
إزالة 78 حالة بناء بدون ترخيص وتعدٍ على نهر النيل في المنيا

إزالة تعديات في المنيا

أزالت سلطات الأمن في المنيا، 78 حالة بناء بدون ترخيص، وكذا تعديات على نهر النيل وأملاك الدولة والأراضي الزراعية.

كان اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير الأمن، قد وجه بشن حملة إزالات بنطاق المحافظة، بمشاركة إدارتي البحث، وقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 16 حالة إزالة تعديات على نهر النيل، و52 حالة إزالة على الأراضي الزراعية وبناء بدون ترخيص، بمساحة 3895 مترا، وإزالة 10 حالات تعدي على أملاك الدولة، بمساحة 850 مترا، بإجمالي 78 حالة إزالة.

ووجه مدير الأمن، باستمرار تلك الحملات والتصدي الفوري لتلك المخالفات، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

أخبار متعلقة

استغاثات لـ"الري والزراعة".. عدم تطهير ترع المنيا يهدد ببوار الأفدنة

استغاثات لـ"الري والزراعة".. عدم تطهير ترع المنيا يهدد ببوار الأفدنة
"إعلام المنيا" ينظم 4 ندوات للتوعية بالقضية السكانية

"إعلام المنيا" ينظم 4 ندوات للتوعية بالقضية السكانية
مصرع طفل وإصابة والدته إثر اصطدام "توك توك" بسيارة أجرة في المنيا

مصرع طفل وإصابة والدته إثر اصطدام "توك توك" بسيارة أجرة في المنيا
مدير أمن المنيا يتفقد احتفالات "العذراء" بجبل الطير في المنيا

مدير أمن المنيا يتفقد احتفالات "العذراء" بجبل الطير في المنيا

التعليقات

أزمة نهائي كأس مصر

أحدث الأخبار

الاشتباه بوجود قنبلة في مسجد بجنوب إفريقيا بعد أيام على مقتل إمامه

الاشتباه بوجود قنبلة في مسجد بجنوب إفريقيا بعد أيام على مقتل إمامه

إزالة 78 حالة بناء بدون ترخيص وتعدٍ على نهر النيل في المنيا

إزالة 78 حالة بناء بدون ترخيص وتعدٍ على نهر النيل في المنيا

مستشفيات جامعة المنصورة تطلق اسم "الطالبة مريم" على غرفة عناية مركزة

مستشفيات جامعة المنصورة تطلق اسم "الطالبة مريم" على غرفة عناية مركزة

بالفيديو| القرموطي يرتدي "تي شيرت" عليه صورة وزير التعليم طارق شوقي

بالفيديو| القرموطي يرتدي "تي شيرت" عليه صورة وزير التعليم طارق شوقي

المطرب إبراهيم الحكمي ينتهي من تسجيل أغنية "سمعوه"

المطرب إبراهيم الحكمي ينتهي من تسجيل أغنية "سمعوه"

اختيارات الوطن

"وراء كل لاعب عظيم امرأة".. الظهور "الباسم" لزوجة صلاح في "أنفيلد"

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

بالصور.. تكريم «صلاح» بجائزتي الهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»

بالصور.. تكريم «صلاح» بجائزتي الهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

الأكثر قراءة

عاجل