إزالة 78 حالة بناء بدون ترخيص وتعدٍ على نهر النيل في المنيا

أزالت سلطات الأمن في المنيا، 78 حالة بناء بدون ترخيص، وكذا تعديات على نهر النيل وأملاك الدولة والأراضي الزراعية.

كان اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير الأمن، قد وجه بشن حملة إزالات بنطاق المحافظة، بمشاركة إدارتي البحث، وقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 16 حالة إزالة تعديات على نهر النيل، و52 حالة إزالة على الأراضي الزراعية وبناء بدون ترخيص، بمساحة 3895 مترا، وإزالة 10 حالات تعدي على أملاك الدولة، بمساحة 850 مترا، بإجمالي 78 حالة إزالة.

ووجه مدير الأمن، باستمرار تلك الحملات والتصدي الفوري لتلك المخالفات، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.