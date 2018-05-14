كمال عباس عن توفيق أوضاع الاتحاد العام: "فيه ناس مش متأمن عليها"

قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن الفترة الماضية من توفيق الأوضاع للتنظيمات النقابية العمالية، شهدت أيام مثيرة وصعوبات وعراقيل، قائلا: "كنا نذهب بما يتفق بالقانون، والمديريات تطالبنا بأوراق لا علاقة لها باللائحة".

وشكك عباس، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم، تحت عنوان "توفيق أوضاع الانتخابات النقابية العمالية"، في عمليات توفيق الأوضاع التي أجراها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووصفها بالمضروبة، قائلا: "الاتحاد العام كل توفيق أوضاعه مضروب، وفيه ناس مش متأمن عليها".

وأضاف عباس، أن النقابات المستقلة خلال فترة توفيق الأوضاع واجهت تعنت شديد من قبل مديريات القوى العاملة، إذ أن مسؤولي المديريات كانوا يعرضوا الانضام على اللجان النقابية العامة التابعة للاتحاد العام، وبالرجوع لمحمد عيسى، وكيل أول وزارة القوى العاملة، كان يطالب المديريات بالتوفيق إلا أن النتيجة والرد يكون من المديريات: "مديريات مش بطلع محمد عيسى "بيضحك عليكم" حصل في الجيزة والمنصورة والبحيرة والإسكندرية".

ولفت إلى أن مهلة الـ60 يوميا التي منحها قانون رقم 213 لسنة 2017 منذ صدور اللائحة التنفيذية في 14 مارس 2018، لتوفيق الأوضاع ستنتهي غدا، مقدما الشكر لكل النقابات سواء وقفت أوضاعها سواء استطاعوا توفيق أوضاعهم أم لم يستطيعوا.

وتابع: "احنا وفقنا أوضاعنا على ذراعنا بعكس نقابات الاتحاد العام الذي ساندته الأجهزة الأمنية، أنا بتحدى إن الاتحاد العام أن يستطيع توفيق أوضاعه دون مساعدتهم"، مشيرا إلى أن القيادات النقابية في 15 فبراير الماضي رفعت دعوى قضائية رقم 24838 لسنة 72 قضائيةقدمنا طعن على عدم دستورية القانون، كما تقدمنا بطعن على اللائحة أمس.