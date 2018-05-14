"دعم مصر": القمع الإسرائيلي يستوجب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي

أدان ائتلاف "دعم مصر"، بشدة أعمال العنف التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، رافضًا قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

وأكد الائتلاف في البيان، أن القمع الذي تمارسه قوات الاحتلال يستوجب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني ضد الممارسات العدوانية التي يتعرض لها.

وشدد الائتلاف على أن هذه الممارسات لن تبدد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع البيان، ائتلاف دعم مصر إذ يستنكر تجاهل الإدارة الأمريكية للرفض الدولي الواسع لقرار نقل السفارة، فإنه يشدد على أن هذا التصرف يحول واشنطن من جانب الوسيط لحل الأزمة إلى المنحاز لطرف على حساب الآخر.