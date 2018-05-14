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الوطن

بالصور| هبة عبدالغني تنتهي من تصوير "لدينا أقول أخرى"

منذ 5 دقيقة
كتب: خالد فرج
بالصور| هبة عبدالغني تنتهي من تصوير "لدينا أقول أخرى"

هبة عبدالغني

انتهت الفنانة هبة عبدالغني من تصوير جميع مشاهدها ضمن السياق الدرامي لمسلسل "لدينا أقول أخرى" بطولة النجمة يسرا.

وأعربت هبة عن سعادتها بوجودها في عمل من بطولة الفنانة القديرة يسرا مشيرة إلى أنها ستظهر خلال السياق الدرامي في شخصية "أم أحمد" وهي شخصية غنية بالتفاصيل والأحداث فهي سيدة فقيرة وتعيش في حالها ولكن نظرا لتعرضها للعديد من الظروف القاسية تحولها إلى سيدة قوية لكي تأخذ حقها ممن ظلمها ويكون لديها العديد من الصراعات مع يسرا على مدار حلقات المسلسل.

مسلسل "لدينا أقوال أخرى" من تأليف عبدالله حسن وأمين جمال وخالد أبوبكر، ويشارك في بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، لطيفة فهمى، إنجي أبوزيد، عبدالرحيم حسن، محمود فارس، وهدى المفتي وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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