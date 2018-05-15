وفد أمني يحضر القداس الإلهي على أرواح "شهداء ليبيا" في المنيا

حرص عدد من القيادات الأمنية بالمنيا، على التواجد بكنيسة "شهداء الإيمان والوطن" بقرية العور، في مركز سمالوط بالمنيا، أثناء انعقاد القداس الإلهي على أرواح "شهداء ليبيا".

حضر وفد أمني من المديرية، تقدمه اللواءان محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، وممدوح عبدالمنصف مدير أمن المحافظة، حيث تفقدا محيط الكنيسة والإجراءات الأمنية والاحترازية لتأمين المترددين، وشددا على توسيع دائرة الاشتباه ومنع وقوف أي سيارات بالقرب من الكنيسة، وعمل حرم أمني يبعد مسافة كافية عن كنيسة شهداء "الإيمان والوطن".

كان 20 شهيدا قبطيا قد فاضت أرواحهم على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، في شهر فبراير من عام 2015.

وعُثر على رفات 20 رجلا مصريا إضافة إلى آخر داكن البشرة، يتحدر على الأرجح من بلد في أفريقيا، بحسب الطبيب الشرعي الليبي عثمان الزنتاني، قرب مدينة سرت.

وأوضح الطبيب عثمان الزنتاني، لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" أن التعرف على الجثث ليس "مهمة سهلة" بسبب تحللها وانفصال رؤوس الضحايا عن أجسادهم. وأضاف أن عينات الحمض النووي التي أرسلتها عائلات الضحايا أتاحت التعرف على هوياتهم.

وفي 15 فبراير 2015، بث تنظيم "داعش" شريطا مصورا يظهر قطع رؤوس رجال قال أنهم 21 مسيحيا قبطيا خطفوا في يناير من العام نفسه في غرب ليبيا.