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الوطن

الكوريتان تتفقان على عقد محادثات رفيعة المستوى

منذ 24 دقيقة
كتب: وكالات
الكوريتان تتفقان على عقد محادثات رفيعة المستوى

مفاوضات الكوريتين

اقترحت كوريا الشمالية على جارتها الجنوبية، اليوم الثلاثاء 15 مايو، عقد اجتماع رفيع المستوى غدا الأربعاء، في نقطة محادثات بانمونجوم عند حدود الدولتين، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكرت وكالة "يونهاب"، أنه من المتوقع خلال الاجتماع أن يتم التطرق لمسائل استئناف الحوار من خلال خط الصليب الأحمر، ولقاء الأقارب الذين تفرقوا بين الجنوب والشمال نتيجة للانقسام، كما لا يستبعد أن يناقش الطرفان المشاركة الموحدة للرياضيين من الكوريتين في دورة الألعاب الآسيوية.

من جانبها أعربت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية عن قبولها اقتراح جارتها الشمالية لعقد اجتماع رفيع المستوى في 16 من الشهر الجاري. 

في سياق متصل، أعلنت كوريا الشمالية، يوم السبت 12 مايو، أنها قررت تفكيك موقع تجاربها النووية، من أجل الوفاء بتعهدها بوقف التجارب النووية.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، أن بيونج يانج قررت تفكيك موقع تجاربها النووية، في بيونغكي ري، في الفترة بين 23 و25 من الشهر الجاري، بناء على الظروف المناخية، من أجل الوفاء بتعهدها بوقف التجارب النووية.

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