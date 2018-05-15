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الوطن

"تنظيم الأسرة" بالفيوم يحتفل بحصوله على المركز الثاني في مؤشرات الأداء

منذ 25 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
"تنظيم الأسرة" بالفيوم يحتفل بحصوله على المركز الثاني في مؤشرات الأداء

احتفلت إدارة تنظيم الأسرة، بمديرية الصحة، بمحافظة الفيوم، بقيادة الدكتورة غادة هلال، مدير الإدارة، بفوز الفيوم بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، في نسبة التغطية، ومؤشرات الأداء، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

شهد الاحتفال، توزيع شهادات تقدير على جميع الحاضرين، تقديرًا لجهودهم وعملهم الدؤوب الذي أوصلهم إلى هذه المكانة، والتكريم الذي قدمه الوزير لهم وللفيوم في احتفالية تنظيم الأسرة بالوزارة الخميس الماضي.

حضر الاحتفال، الدكتورة أمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ومديري الإدارات الصحية، والدكتورة أمل أبو حامد، مسؤول العيادات المتنقلة، ومديرة تنظيم الأسرة، وعبير الجندي، مسئولة الرائدات بالمديرية، وقيادات أخرى بالإدارة والمديرية.

"تنظيم الأسرة" بالفيوم يحتفل بحصوله على المركز الثاني في مؤشرات الأداء
"تنظيم الأسرة" بالفيوم يحتفل بحصوله على المركز الثاني في مؤشرات الأداء
"تنظيم الأسرة" بالفيوم يحتفل بحصوله على المركز الثاني في مؤشرات الأداء
"تنظيم الأسرة" بالفيوم يحتفل بحصوله على المركز الثاني في مؤشرات الأداء
"تنظيم الأسرة" بالفيوم يحتفل بحصوله على المركز الثاني في مؤشرات الأداء
"تنظيم الأسرة" بالفيوم يحتفل بحصوله على المركز الثاني في مؤشرات الأداء
"تنظيم الأسرة" بالفيوم يحتفل بحصوله على المركز الثاني في مؤشرات الأداء
"تنظيم الأسرة" بالفيوم يحتفل بحصوله على المركز الثاني في مؤشرات الأداء
"تنظيم الأسرة" بالفيوم يحتفل بحصوله على المركز الثاني في مؤشرات الأداء
"تنظيم الأسرة" بالفيوم يحتفل بحصوله على المركز الثاني في مؤشرات الأداء
"تنظيم الأسرة" بالفيوم يحتفل بحصوله على المركز الثاني في مؤشرات الأداء

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