وزير القوى العاملة يتفقد لجان قبول أوراق مرشحي الانتخابات العمالية

تفقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم، قاعة الفروسية باستاد القاهرة الرياضي، باعتبارها المكان المخصص لمديرية القوى العاملة بالقاهرة، لتلقي طلبات الترشح للانتخابات العمالية، للدورة النقابية 2018- 2022، بالنسبة لمرحلتي الانتخابات النقابية العمالية.

ووجه الوزير مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات والقائمين والمشرفين على الانتخابات بضرورة التيسير على المرشحين وحسن استقبالهم وتخصيص أماكن انتظار لهم قبل تلقي طلبات الترشح، لكي تسير العملية في سهولة ويسر.

يذكر أن المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية يومى 16 و17 مايو الحالى بفتح باب الترشح، والمرحلة الثانية يتم فتح باب الترشح للمرحلة الثانية يومى 25 و26 مايو، وهو ما دفع القيادات والنقابات العمالية سرعة انهاء أوراقها لتكون جاهزة للترشح والتقدم بأوراقها للانتخابات العمالية التى ينتظرها عمال مصر ولم تجر منذ 12 عاما بعد آخر انتخابات أجريت فى عام 2006.