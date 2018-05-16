قصة آية: سبحان الذى وسـع سمعه الموجودات

قال الله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِى تُجَادِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ}[المجادلة: 1]. نزلت هذه الآية الكريمة فى خولة بنت ثعلبة، التى جاءت تشكو زوجها أوس بن الصامت، رضى الله عن الصحابة جميعا، إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخارى عن عائشة، رضى الله عنها، أنها قالت: «الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأنا فى ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله، عز وجل: {قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِى تُجَادِلُكَ فِى زَوْجِهَا}. وفى رواية عند أصحاب السنن: «تبارك الذى وسع سمعه كل شىء، إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفى على بعضه، وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم.