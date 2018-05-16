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الوطن

مُدرب ألعـاب قتالية: استحالة التدريب قبل الإفطار.. وتقليص المدة إلى ساعة ونصف

منذ 8 دقيقة
كتب: الوطن
مُدرب ألعـاب قتالية: استحالة التدريب قبل الإفطار.. وتقليص المدة إلى ساعة ونصف

صورة أرشيفية

الألعاب القتالية، مصطلح يطلق على أنواع مختلفة من الفنون القتالية التي نشأت في الشرق، ومعظمها تعود أصوله إلى الصين واليابان وكوريا، وتشمل المئات من الأساليب التي تشترك معظمها في طرق فنية بعينها.

وعلى شاكلتها تأتي لعبة  "MMA"، وهى تعد الرياضة الجامعة لكل الأنواع القتالية أو ألعاب الدفاع عن النفس.

ويوضح هيثم طنطاوي لاعب ومدرب بلعبة "MMA" وممارس لألعاب "كونغ فو" و"كيك بوكس" و"مواي تاي"، وحاصل على بطولات محلية ودولية، كيفية ممارسة تلك الألعاب والتدريب عليها خلال شهر رمضان.

وأضاف المدرب، أن التدريب يبدأ في لعبة "MMA" و"كيك بوكسينج" بعد الإفطار بساعتين كأقل تقدير، وتتقلص مدة التدريب من 3 ساعات إلى ساعتين أو ساعة ونصف فقط، وذلك لأن تلك الألعاب تحتاج إلى مجهود بدني.

وبسبب المجهود البدني لا يمكن ممارسة تلك التدريبات صباحًا، بينما في الأيام العادية من الممكن ممارسة التدريب على 3 فترات خاصة وقت البطولات أو المباريات الفردية. حسبما أوضح اللاعب.

ونصح هيثم، ممارسي الألعاب القتالية، بأن تكون وجبة إفطارهم في رمضان "خفيفة"، ويجب التركيز على البروتين الحيواني والنباتي في الأكل.

ويحذر مدرب الألعاب القتالية، من الامتناع عن التدريب خلال رمضان حفاظًا على لياقة اللاعب البدنية، كما أن التدريب في رمضان يكون ممتع لأنه متوسط المجهود ولا يوجد به أي حمل بدني عالي على اللاعب، على الرغم من أن الفكر التدريبي يختلف من كابتن لآخر ومن لعبة لأخرى.

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