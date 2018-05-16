مُدرب كـرة سلة: لا تدريب في نهار رمضان.. واستحالة التوقف لبدء الدوري منتصف سبتمبر

"كرة السلة".. رياضة جماعية عالمية يتنافس فيها فريقان، يتألف كل منهما من 5 لاعبين نشيطين، يحاول كلاهما إحراز نقاط سلة، يُطلق عليها الهدف وترتفع السلة عن الأرض بمقدار 3 أمتار في العالم، والتي بدأت عام 1891 حيث ابتكرها باحث كندي يُدعى جيمس نايسميث.

ويوضح محمد سلام مُدرب كرة السلة في نادي وادي دجلة سابقا، لـ"الوطن"، كيفية ممارسة تلك اللعبة والتدريب عليها خلال شهر رمضان.

ويقول إنه يصعب التدريب على كرة السلة في نهار رمضان، خاصة على صغار السن من اللاعبين لقلة طاقة أجسادهم لقلة المياه في ذلك الوقت، ونادرًا ما يكون التدريب عبارة عن ممارستهم لتمرينات في صالة الألعاب الرياضية (الجيم) بشكل بسيط حتى لا يفقدوا كمية أكبر من السوائل.

وأضاف: "عادة يكون التدريب بعد الإفطار بساعة أو اثنين، ويتم تقليص كيفية التمرينات بالتبعية لتقليص مدة التدريب من ساعتين إلى ساعة ونصف، حتى تتم عملية هضم الطعام الذي تناولوه، ويحاول المدربون تنظيم الوجبات الغذائية مع أولياء الأمور من خلال توزيعها على فترات حتى وقت السحور، خاصة إذا كان جسم اللاعب قابل للزيادة".

وتابع أنه من الصعب ألّا يمارس الشباب كرة السلة طوال شهر رمضان أو التوقف في التدريبات، وذلك لقرب الدوري والمسابقات التي تبدأ من منتصف شهر سبتمبر، ولا يكون هناك وقت لتعويض ما فاتهم خلال شهر كامل من التوقف، لذا يجب ممارسة التدريبات خلال شهر رمضان.