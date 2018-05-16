نقيب الصيادلة: صعدنا 7 أعضاء جدد لمجلس النقابة خلافا للمعزولين

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إنه تم تصعيد 7 أعضاء لمجلس النقابة خلافا للمعزولين، وهم كل من أحمد هلال خلفا للدكتور عمر زكريا وربيع الدندراوين ومايكل زكريا، خلفا للدكتور أحمد عبيد ومحمد عصمت، وإيهاب قلدس خلفا لحسام حريرة، ومحمد رمضان خلفا لمحمد فاروق شعبان، والدكتورة منار قنديل خلفا للدكتور ثروت حجاج، والدكتور عبدالله رافع خلفا لفتح الله الشروقاوي، مع وقف عصام عبدالحميد وجورج عطالله وأحمد فخري وإجالته للتحقيق".

وأكد نقيب الصيادلة، لـ"الوطن"، أنه أخطر الصيادلة الذين تم تصعيدهم في الانتخابات، وتم تشكيل هيئة المكتب وأصبح الدكتور أيمن عثمان أمينا عاما، والدكتور مصطفى الوكيل وكيلا للنقابة، والدكتور حسن إبراهيم أمينا للصندوق، والدكتور محمد العبد أمينا عاما مساعدا، والدكتور أحمد صلاح أمين صندوق مساعد.