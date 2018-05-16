"المالية" تنفي إصدار عملات معدنية فئة 10 جنيهات

عملات معدنية "أرشيفية"
رد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على الشائعات التي ترددت على صفحات التواصل الاجتماعي تفيد بصدور عملات معدنية فئة 10 جنيهات و50 جنيهًا و100 جنيه وتداولها في الأسواق.
وقال المركز، إنه بالتواصل مع وزارة المالية، نفت صحة تلك الأنباء تماما، وأكدت أن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 25 قرشًا و50 قرشًا و100 قرش فقط، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عملات تذكارية غير قابلة للتداول أصدرتها مصلحة سك العملة العام الماضي 2017 بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء القاهرة الخديوية لصالح محافظة القاهرة.
وأوضحت الوزارة أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حاليًا بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك.
وناشدت وزارة المالية جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على الوضع الاقتصادي.