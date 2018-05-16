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الوطن

"المالية" تنفي إصدار عملات معدنية فئة 10 جنيهات

اليوم PM 06:56
كتب: وائل سعد
"المالية" تنفي إصدار عملات معدنية فئة 10 جنيهات

عملات معدنية "أرشيفية"

رد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على الشائعات التي ترددت على صفحات التواصل الاجتماعي تفيد ‏بصدور عملات معدنية فئة 10 جنيهات و50 جنيهًا و100 جنيه وتداولها ‏في الأسواق.

وقال المركز، إنه بالتواصل مع وزارة المالية، نفت صحة تلك ‏الأنباء تماما، وأكدت أن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 25 ‏قرشًا و50 قرشًا و100 قرش فقط، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عملات تذكارية غير قابلة للتداول أصدرتها مصلحة سك ‏العملة العام الماضي 2017 بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء القاهرة الخديوية لصالح ‏محافظة القاهرة.‏

وأوضحت الوزارة أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حاليًا بالأسواق لها ذات قوة ‏الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك.

وناشدت وزارة المالية جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏الوضع الاقتصادي.

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