تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي ببني رضوان في بني سويف

وافق مجلس تنفيذي محافظة بني سويف، على قبول تبرع المواطن خالد أحمد شكري بمساحة 11 قيراطًا لتخصيصها لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي (ابتدائي، إعدادي) بقرية بني رضوان مركز بني سويف.

كما وافق المجلس، على إطلاق اسم والد المواطن على المدرسة، وذلك تشجيعا للمساهمة المجتمعية بالتبرع لإقامة المرافق والخدمات العامة.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم، برئاسة محافظ بني سويف، شريف حبيب، وبحضور اللواء جرير مصطفى، مدير الأمن، والعقيد محمد حجازي، المستشار العسكري للمحافظة، والنائبين عبدالرحمن برعي، وعصام خلاف، واللواء عصام العلقامي، السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل، السكرتير العام المساعد، فضلا عن التنفيذيين من رؤساء المدن ومديري المصالح الحكومية.

حيث تم استعراض الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بقطاعات الرصف والكهرباء وتحسين البيئة والأمن والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وذلك في الفترة من 1/7/2017 حتى 15/5/2018.